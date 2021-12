Zwei Männer, 50 und 57 Jahre alt, sind am Tag nach ihrer Teilnahme an der verbotenen Demonstration in der Mannheimer Innenstadt am Montagabend vom Mannheimer Amtsgericht zu Geldstrafen verurteilt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium mitteilen, wurden die beiden Männer in einem beschleunigten Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu Geldstrafen verurteilt: Der 50-Jährige soll 3600 Euro zahlen, der 57-Jährige 2100 Euro.

Laut Staatsanwaltschaft haben die beiden versucht, gewaltsam die Absperrung der Polizei zu durchbrechen. Sie seien vorläufig festgenommen worden. Die Hauptverhandlung gegen sie fand bereits am Nachmittag nach dem Vorfall statt; die schwerere Strafe des Jüngeren hängt mit dem zusätzlichen Tatbestand des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zusammen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.