Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Montagabend in Bad Dürkheim 37 Menschen als potenzielle Teilnehmer einer verbotenen Demonstration gegen die Corona-Regeln eingestuft und per Platzverweis weggeschickt. Eine Woche zuvor war eine Kundgebung auf dem Wurstmarkplatz mit Krawall-Szenen zu Ende gegangen, die Kreisverwaltung hatte daraufhin eine Neuauflage untersagt.

Mehr demnächst im ausführlichen Bericht.