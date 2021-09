Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss in der fünften Runde des Südwest-Verbandspokals bei Oberligist TuS Mechtersheim antreten. Das ergab soeben die Auslosung beim Südwestdeutschen Fußball-Verband in Edenkoben. Gespielt werden soll am Mittwoch, 6. Oktober, um 19 Uhr – hier sind aber noch Änderungen möglich.