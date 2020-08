„Wir sind sehr gut beraten, diesen Gegner ernst zu nehmen. Ich zolle ihm Respekt, was ich bei allen anderen in der Liga genauso tue.“ Das betont Boris Schommers, Trainer des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, vor dem Verbandspokal-Halbfinale am Samstag um 16 Uhr gegen den Verbandsligisten SV Morlautern.

Es ist ein Stadtderby, das eigentlich ganz anders sein sollte. Die Morlauterer hatten das Heimrecht getauscht, wollten eigentlich am 25. März vor mehreren Tausend Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion spielen. Doch dann kam Corona. Nun wollte der Verbandsligist das Heimrecht wieder zurücktauschen und auf dem Kunstrasenplatz in Morlautern spielen. Dem Antrag wurde nicht stattgegeben. Ausgetragen wird die Partie am Samstag ohne Zuschauer auf Platz 4 am Stadion. „Ich fand’ es interessant, dass man in Kaiserslautern selbst beim Verbandspokal Irritationen hat“, meinte Schommers am Donnerstag mit Blick auf das Hin und Her im Vorfeld.

SV Morlautern will mutig auftreten

Er wollte dann aber seinen Blick aufs Sportliche richten: „Wir werden ab der ersten Minute versuchen diesem Spiel unseren Stempel aufzudrücken. Wir wollen dieses Spiel gewinnen, wir wollen ins Finale und wir wollen in den DFB-Pokal. Das alles Step by Step.“

Der Morlauterer Trainer Daniel Graf, ein Ex-Profi mit FCK-Vergangenheit, macht keinen Hehl daraus, dass er lieber auf dem heimischen Kunstrasen gespielt hätte. Aber auch er schaut nun ebenfalls aufs Sportliche: „Wir wollen aggressiv auftreten, mit einem hohen Laufpensum, müssen dabei trotzdem einen kühlen Kopf bewahren und mutig sein.“ Das Ergebnis spiele dabei für ihn keine Rolle. „Wichtig ist, dass wir positive Dinge aus dieser Partie mit in die Verbandsliga-Saison nehmen.“