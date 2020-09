Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss im Achtelfinale des südwestdeutschen Verbandspokals beim TuS Marienborn antreten. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in der Sportschule in Edenkoben. Die Begegnungen sollen nach der Vorgabe des Südwestdeutscher Fußballverbandes bis zum 14. Oktober absolviert sein.

Verbandsligist Marienborn hatte sich in seiner Viertrunden-Partie am Mittwochabend 1:0 beim SV Rülzheim durchgesetzt.

Die Achtelfinal-Partien:

FC Bienwald Kandel - TSV Gau-Odernheim

SC Idar-Oberstein - TuS Mechtersheim

SC Weselberg - FC Speyer 09

TuS Marienborn - 1. FC Kaiserslautern

SV Gonsenheim - VfR Wormatia Worms

SV Hermersberg - TSG Pfeddersheim

Hassia Bingen - FC Armina Ludwigshafen

1. FC 08 Hassloch - SV Morlautern