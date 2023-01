Blitzen in Eigenregie – in den Verbandsgemeinden Eisenberg und Winnweiler wird das bereits seit einigen Jahren gemacht. Jetzt ist auch die VG Kirchheimbolanden aufgesprungen. Am Montagabend hat sie zwischen 18 und 20 Uhr in der Neumayerstraße Richtung Haide kontrolliert, 157 Autofahrer kamen in der Zeit an der Messstelle vorbei. Wie viele von ihnen zu schnell waren und wie es jetzt weitergeht, steht im ausführlichen Bericht.