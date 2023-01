Um im Notfall direkt vor Ort Hilfe leisten zu können, ist ein Verbandkasten im Auto Pflicht. Laut ADAC haben sich im neuen Jahr die Vorschriften für den Kfz-Verbandkasten geändert. Was jetzt drin sein muss und ab wann die neue Verordnung gilt.

Autofahrer müssen in Deutschland immer ein Erste-Hilfe-Set dabeihaben. Welches Erste-Hilfe-Material in dem Verbandkasten mitgeführt werden muss, richtet sich nach der DIN 13164 und dem Paragraf 35h der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO). Beide wurden nach Angaben des ADAC bereits Anfang 2022 mit einer Übergangsfrist von einem Jahr angepasst. Insgesamt drei Änderungen hat es dabei gegeben: In neuen Verbandkästen sind nun auch zwei Masken enthalten. Außerdem gibt es jetzt nur noch ein statt zwei Dreieckstücher und das Verbandstuch wurde ersatzlos gestrichen.

Ab Februar 2023 müssen also auch zwei medizinische Masken mitgeführt werden. Diese sind in den älteren Verbandkästen jedoch nicht enthalten. Wird das bei einer Kontrolle zum Problem und sollte man den Verbandkasten deshalb austauschen? Wie der ADAC auf seiner Website mitteilt, dürfen Verbandkästen mit den bislang gültigen Ausgaben der DIN 13164 Januar 1998 und Januar 2014 weiterverwendet werden. Ein Austausch ist also nicht notwendig. Auch die zwei Masken müssen laut ADAC nicht zwingend ergänzt werden.

Verbandkästen mit einem abgelaufenen Datum sollten hingegen schnell ausgetauscht werden. Nicht nur, weil das Material im Kasten dann nicht mehr steril und somit für den Notfall nicht mehr geeignet sein könnte. Bei einer Verkehrskontrolle kann sonst auch schnell ein Verwarnungsgeld bis zu zehn Euro fällig werden.

Was laut ADAC in einen Verbandkasten nach DIN 13164 gehört, aktuelle Ausgabe Februar 2022:



1 Heftpflaster, DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

4 Wundschnellverbände, DIN 13019-E, 10 cm x 6 cm

2 Verbandpäckchen, DIN 13151-M

1 Verbandpäckchen, DIN 13151-G

2 Gesichtsmasken , mind. Typ 1, nach DIN EN 146831

6 Kompressen, 10 cm x 10 cm

2 Fixierbinden, DIN 61634-FB-6

3 Fixierbinden, DIN 61634-FB-8

1 Dreiecktuch, DIN 13 168-D

1 Rettungsdecke, 210 x 160cm

1 Erste-Hilfe-Schere, DIN 58279-A 145

4 Einmalhandschuhe, DIN EN 455

1 Erste-Hilfe-Broschüre

2 Feuchttücher zur Hautreinigung

1 14-teiliges Fertigpflasterset