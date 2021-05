Der Verband der Hotels und Gaststätten (Dehoga) in Rheinland-Pfalz zeigt sich zufrieden mit dem Einstieg in den Stufenplan des Landes nach dem Corona-Lockdown. „Die Öffnungen laufen wunderbar“, sagte am Freitag der Präsident des Dehoga-Landesverbands, Gereon Haumann. In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 100 Infektionen auf 100.000 Einwohner können Restaurants im Freien wieder öffnen für Personen mit einem 48 Stunden gültigen Test, Genesene mit Attest sowie vollständig Geimpfte, deren zweite Impfung 14 Tage zurückliegt. Bei einer Inzidenz von unter 50 soll ab 28. Mai auch die Innengastronomie geöffnet werden. Ab 2. Juni können Hotels und Restaurants wieder vollständig öffnen.