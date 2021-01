Die Autoindustrie blickt angesichts der Corona-Krise mit Sorge auf das laufende Jahr und rechnet erst im zweiten Halbjahr mit einer Entspannung. Für 2021 erwartet der Verband der Automobilindustrie (VDA) ein Absatzplus von acht Prozent auf 3,15 Millionen Pkw, wie VDA-Präsidentin Hildegard Müller am Dienstag sagte.

Ein Plus von acht Prozent klinge „im ersten Moment viel“, sagte Müller in Berlin, allerdings liege die Produktion damit weit unter den Vorjahren. Eine Entspannung im Jahresverlauf könne es auch nur dann geben, „wenn die Fortschritte beim Impfen so groß sind, dass die Pandemie im Alltag spürbar eingedämmt werden kann“.

Auch bei schweren Nutzfahrzeugen wird Wachstum erwartet

Im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge erwartet der Verband laut Müller ein Wachstum von 15 Prozent – nach einem Rückgang um 30 Prozent im vergangenen Jahr. Für den weltweiten Automarkt geht der VDA 2021 von einem Plus von neun Prozent auf 73,9 Millionen Neuwagen aus. Im Jahr 2020 war der Absatz um 15 Prozent eingebrochen. Damit liege das Absatzvolumen in diesem Jahr „deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau“, erklärte der Verband.