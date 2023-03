Dieses Wochenende steppt in und um Neustadt der Bär: Am Sonntag gibt es einen Frühlingsmarkt am Markt- und Hetzelplatz und einige Geschäfte haben nachmittags zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. Außerdem wird jede Menge Wein verkostet: Im Rathausinnenhof wird Rosé in allen Formen und Farben ausgeschenkt, bei der Veranstaltung „Rosa Leuchten im Glas“. In Mußbach kann man Wein bei den „Mußbacher Spitzen“ probieren und in Gimmeldingen läuft seit vergangenem Wochenende das Mandelblütenfest mit Ausschank der Gimmeldinger Winzer und großem Essensangebot.

Bei so viel Auswahl kann man leicht den Überblick verlieren. Deshalb macht die RHEINPFALZ-Redaktion Neustadt einen Vorschlag, wie man alle Veranstaltungen an einem Tag schaffen kann. Zum Artikel.