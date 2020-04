In der Corona-Krise haben Bund und Länder am Mittwoch beschlossen, Großveranstaltungen noch bis mindestens 31. August 2020 zu verbieten. Davon betroffen ist auch die SAP-Arena in Mannheim, wie die SAP-Arena am Donnerstag auf ihrer Internetseite mitteilt. „Ersatztermine werden derzeit mit Hochdruck gesucht“, heißt es weiter. Die SAP-Arena bittet zudem alle Ticketinhaber darum, vorerst von Rückfragen abzusehen, „bis die Ersatztermine beziehungsweise das weitere Vorgehen der Veranstalter kommuniziert wurden“.

