Der Veranstalter der Strandkorbkonzerte in Wetzlar hat das Konzert mit der Sängerin Nena am 13. September abgesagt. „Es war uns wichtig und daher auch bereits im Vorfeld vertraglich vereinbart, dass die Konzerte nicht als politische Bühne genutzt werden dürfen“, erklärte Veranstalter Dennis Bahl am Dienstag auf Facebook und auf der Internetseite der Konzertreihe. Nenas Einstellung zum Veranstaltungsformat mit den Strandkörben stimme nicht mit dem Hygiene- und Sicherheitskonzept überein, das für die Open-Air-Reihe coronakonform konzipiert worden sei: „Als Veranstalter distanzieren wir uns daher von den Aussagen und dem Auftreten der Künstlerin.“

Die Popsängerin hatte auf einem Konzert am Wochenende in Berlin die geltenden Corona-Beschränkungen scharf kritisiert. „Uns als Veranstalter ist es wichtig, bei allen Konzerten ein größtmögliches Maß an Sicherheit zu gewährleisten, so dass alle Gäste einen unbeschwerten Abend erleben können“, schrieb der Veranstalter weiter. Tickets für das Nena-Konzert könnten zurückgegeben werden. Alle weiteren Veranstaltungen der Reihe fänden wie geplant statt.

Die Veranstaltungsreihe „Strandkorb-Open-Air“ findet in diesem Sommer in mehreren deutschen Städten statt. Zugrunde liegt ein spezielles Hygienekonzept, bei dem die Besucher in Strandkörben auf dem Open-Air-Gelände sitzen.