Aufgrund eines Vorfalls am Dienstagnachmittag in einem Geldinstitut in der Edenkobener Weinstraße hat die Polizei einschreiten müssen. Ein 29-Jähriger hatte sich massiv beim Personal beschwert, als er bemerkte, dass sein Konto nicht gedeckt war. Weil der Kunde zunehmend aggressives Verhalten an den Tag legte, legte ihm das Personal nahe, das Gebäude zu verlassen. Als der Mann der Aufforderung nicht Folge leistete, sah sich die Bank gezwungen, die Polizei zu rufen. Die Beamten erteilten dem 29-Jährigen einen Platzverweis. Ihn erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruches.