Drittligist SV Waldhof Mannheim ist mit einer Enttäuschung ins Fußball-Jahr 2024 gestartet. Die Elf von Trainer Rüdiger Rehm unterlag beim ebenso im Tabellenkeller festhängenden VfB Lübeck mit 1:2 (0:0) und kassierte die elfte Niederlage der Saison. Marcel Seegert schoss die Blau-Schwarzen in der 51. Spielminute in Front, Robin Velasco glich in der ersten Minute der Nachspielzeit aus und traf acht Minuten später zum Sieg. Der aus Kaiserslautern nach Mannheim gekommene Mittelstürmer Terrence Boyd bestritt die komplette Spielzeit.

Kurios: Die Partie war im zweiten Abschnitt für rund zehn Minuten unterbrochen, da der Anhang des Gastgebers einen Schiedsrichterassistenten mit Schneebällen bewarf und diesen auch traf, unter anderem am Kopf.

Schon am kommenden Dienstag empfängt der SV Waldhof den Tabellenzweiten Dynamo Dresden.