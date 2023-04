Veganes in Waldhütten

Veganes Essen gibt es mittlerweile in vielen Restaurants. Aber Wanderhütten gelten noch immer als Bastion von Bratwurst und Leberknödel. Doch auch dort bekommt so manche Speisekarte grüne Farbkleckser. Wo finden Pflanzen-Freunde Anlaufstellen im Pfälzerwald?

Eine Reise ins Kriegsgebiet

Diana Nakonechna, die seit einem Jahr in Insheim lebt, ging das Risiko ein, in ihre Heimat zu reisen. Sie erzählt von einem langen Weg nach Hause, der Angst vor Luftangriffen und von der Freude der Rückkehr in ihr Heimatdorf.

„Gängelungen, Drohungen, Übergriffe“

Ist Schwegenheims Bürgermeister Bodo Lutzke handgreiflich gegenüber dem örtlichen Kita-Leiter Oliver Klar geworden? Es stehen dazu gegenseitige Vorwürfe im Raum. Der Vorfall zeigt nur die Spitze des Eisbergs im Verhältnis zwischen Kindergarten-Personal und Ortschef. Dieses ist offenbar seit Jahren schwer zerrüttet.

Journalistin erhält Martini-Preis

Der Martini-Preis der Südpfälzer SPD wird in Anerkennung für besonderes Engagement zur Stärkung der Demokratie verliehen. Nachdem coronabedingt 2020 und 2021 keine Preisverleihungen stattfinden konnten, war es nun wieder soweit.