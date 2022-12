Der Gesundheitszustand des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hat sich in den vergangenen Stunden verschlechtert. Das teilte Matteo Bruni, der Sprecher des Heiligen Stuhls, am Mittwoch mit. Er fügte aber an, die Situation sei „für den Moment unter Kontrolle“.

Zuvor hatte Papst Franziskus bekanntgegeben, dass das frühere Kirchenoberhaupt „sehr krank“. „Ich möchte Sie alle bitten, ein besonderes Gebet für Papst Emeritus Benedikt zu beten, (...) sich an ihn zu erinnern, da er sehr krank ist, den Herrn zu bitten, ihn zu trösten und zu unterstützen“, sagte das derzeitige Oberhaupt der katholischen Kirche bei seiner Generalaudienz am Mittwoch.

Der 95-jährige Benedikt war im Februar 2013 in einem ungewöhnlichen Schritt aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten. Er hatte sich zuletzt fast gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Selten veröffentlichte Fotos zeigten ihn zusehends gebrechlich. Im April erklärte sein langjähriger Privatsekretär Georg Gänswein „Vatican News“, Benedikt sei „zwar physisch natürlich relativ schwach und gebrechlich, aber ganz klar im Kopf“ und „guter Dinge“.

Zuletzt überschatteten noch einmal Vorwürfe das Wirken des früheren Papstes: Ein in München vorgestelltes Gutachten zum sexuellen Missbrauch bezichtigte Benedikt schwerer Fehler im Umgang mit einem pädophilen Priester in seiner Zeit als Münchner Erzbischof.