Weil sie sich geweigert hatte, in seiner Gaststätte auszuhelfen, ist ein 49-jähriger Mann aus Oggersheim gegenüber seiner Tochter gewalttätig geworden. Wie die Polizei weiter berichtete, schlug der Mann seinem 19-jährigen Kind am Samstag gegen 19 Uhr mehrfach mit der Faust ins Gesicht und packte sie am Hals . Nachdem die herbeigerufenen Beamten ihre Ermittlungen wegen Körperverletzung abgeschlossen haben, darf der Vater sich seiner Tochter nun für die Dauer von zehn Tagen weder nähern noch mit ihr Kontakt aufnehmen.