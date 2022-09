Auf offener Straße ist am Samstag ein 34 Jahre alter Vater angegriffen worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte der Mann mit seinen beiden Kindern gegen 10.30 Uhr in der Maudacher Straße (Gartenstadt) die Straße überqueren, als ein blaues Fahrzeug um die Ecke bog. Unvemittelt stiegen daraufhin ein Mann und eine Frau aus und verwickelten den Passanten in einen Streit. In dessen Verlauf schlugen der Mann und die Frau auf den 34-Jährigen ein und verletzten ihn leicht.

Das Fahrzeug, mit dem sie anschließend flohen, konnte im Zuge der Ermittlungen in der Nähe gefunden werden. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0621 963-2122 oder per Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.