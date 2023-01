Pro und Contra: Fallen Fasnachtsumzüge Sicherheitsauflagen zum Opfer?

In Rheinland-Pfalz werden immer mehr Fasnachtsumzüge abgesagt. Überall verweisen die Veranstalter auf das vor zwei Jahren geänderte Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Die Opposition spricht schon von „Regulierungswahn“. Braucht es für Volksfeste und Umzüge so strenge Regeln? Zwei RHEINPFALZ-Autoren haben sich mit dem Thema im Streitfall auseinandergesetzt. Hier geht’s zum Artikel.

Nach Chaos zum Jahreswechsel: Hausärzte rufen um Hilfe

Lange Schlangen vor Notfallzentralen sind erst der Anfang. Der Zusammenschluss der Südpfalz-Docs warnt vor schweren Versorgungsengpässen im Hausärztebereich. Die Kassenärztliche Vereinigung gibt den Patienten eine hohe Mitschuld. Kluge Großmütter wären eine große Hilfe. Hier geht’s zum Artikel.

Donnersbergkreis zählt deutschlandweit zu Top-Windenergieproduzenten

Windkraftanlagen – unbestrittener Teil der dringend notwendigen Energiewende. Manch einer stört sich aber an ihrer Optik, findet, dass es zu viele von ihnen in der Pfälzer Landschaft gibt. Was wir wissen: Gemessen an der Größe des Kreises ist im Donnersbergkreis eine Menge Windenergieleistung installiert – so viel wie kaum anderswo in Deutschland. Hier geht’s zum Artikel.

Brand im Jägerthal: Vater und Sohn retten Ehepaar

Beim Brand im Jägerthal (Kreis Bad Dürkheim) am Montagnachmittag haben sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr offenbar dramatische Szenen abgespielt. Alexander Wieser und sein Sohn halfen den Bewohnern des brennenden Gebäudes, ins Freie zu kommen. Hier geht’s zum Artikel.

Nach Morddrohungen: Was eine Verwaltung tut, um ihre Mitarbeiter zu schützen

Wie Mitarbeiter vor Beleidigungen und Angriffen geschützt werden können, fragen sich immer mehr Behörden und Organisationen. Die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein (Kreis Kusel) setzt auf geschlossene Türen und bald auf einen robusten Kassenautomaten. Hier geht’s zum Artikel.

Nach Streit um üppiges Taschengeld für Bürgermeister: Abwahl der Beigeordneten knapp gescheitert

Die angekündigte Abwahl der Blieskasteler (Saarpfalz-Kreis) Beigeordneten Lisa Becker von den Grünen ist in der zweiten Sitzung am Donnerstagabend krachend gescheitert. Hier geht’s zum Artikel.

Seit diesem Jahr: Wohngeld auch im Pflegeheim

Im neuen Jahr haben mehr Menschen Anspruch auf Wohngeld. Viele wissen nicht: Auch pflegebedürftige Menschen im Heim können von der staatlichen Unterstützung profitieren. Hier geht’s zum Artikel.

Knutfest: 1500 bis 2000 Besucher erwartet

Nach zweijähriger Zwangspause fliegen am Sonntag in Weidenthal wieder die Weihnachtsbäume. Beim FC Wacker, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Bei der letzten Veranstaltung war das Spektakel sogar den ARD-Tagesthemen einen Bericht wert. Auf welche Disziplinen sich die Besucher freuen können. Hier geht’s zum Artikel.

Wintersport in Europa: Bald Schnee von gestern?

Frühlingshafte Temperaturen sorgen in vielen Skiorten für grüne Hänge und lange Gesichter bei den Wintersportlern. Wettkämpfe werden verschoben oder ganz abgesagt. Darunter leiden auch Pfälzer. Steht der Wintersport vor dem Aus? Hier geht’s zum Artikel.

Wegen Pyrotechnik: Geldstrafe für den FCK

Der 1. FC Kaiserslautern muss tief in die Tasche greifen, weil Fans beim Auswärtsspiel gegen den HSV verbotene Pyrotechnik im Einsatz hatten. Hier geht’s zum Artikel.