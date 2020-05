Nach dem Tod eines acht Monate alten Kindes in Wiesloch befindet sich dessen Vater in Untersuchungshaft. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Der 40-Jährige sei dringend verdächtig, das Kind getötet zu haben.

Der Mann habe am Morgen des 22. Mai die Polizei gerufen und angegeben, dass sein Kind tot sei. In der Wohnung des Mannes fanden Polizeibeamte die Leiche des Kindes. Dem ersten Anschein nach, schreibt die Polizei, sei ein gewaltsamer Tod nahegelegen, was später durch die Gerichtsmedizinerin bestätigt wurde. Der Beschuldigte wurde noch in seiner Wohnung festgenommen, gegen ihn wurde am Samstag Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Dezernat Kapitalverbrechen der Kriminalpolizei Heidelberg ermitteln.