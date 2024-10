Neue Spielzeit im Palais startet bald

Das Palais Landau will am 18. November seine neue Spielstätte im ehemaligen Universum-Kino in Betrieb nehmen. Das Programm für Varieté und Dinner steht schon.

Infektwelle hält Ärzte auf Trab

Corona, Lungenentzündungen und andere Infekte halten gerade die Mediziner auf Trab. Die Wartezimmer im Kreis Germersheim sind voll und die Patienten nicht immer geduldig.

Die Wahrheit hinter dem Kratzer im Lack

Mit 80 Jahren sind die meisten schon lange Rentner. Franz Jürgen Leibig aus Lingenfeld hat seine Arbeit so gerne gemacht, dass er erst jetzt damit aufhört. Kein Wunder: Seine Tätigkeit als Kraftfahrzeug-Sachverständiger hatte viel von Detektivarbeit.

Mehr Platz für Schüler

Die Realschule plus in Kandel benötigt mehr Platz. Nun soll auch die Möglichkeit einer Kooperation mit der IGS auf dem Schulcampus in Kandel geprüft werden.