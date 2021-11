Der Vorfall erregt die Gemüter: Wohl sechs junge Männer sind in der Nacht auf Sonntag, 14. November, randalierend durch Landau gezogen und haben einen Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro angerichtet. Die Polizei hatte die Wohnungen von fünf 18- bis 19-Jährigen am Dienstagvormittag in Landau, dem Kreis Südliche Weinstraße und dem Raum Pirmasens durchsucht. Dabei wurden Datenträger und Kleidung sichergestellt, sagt Landaus Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig auf Anfrage. Den Behörden liegen Videos vor, auf denen die mutmaßlichen Täter zu sehen sind. Deshalb hat die Polizei die Kleidung, um die es sich auf den Videos handeln könnte, sichergestellt. Aber: Es handele sich derzeit nur um einen Anfangsverdacht, betont Möhlig. Auf den Datenträgern – unter diesen Begriff fallen beispielsweise auch Smartphones – könnte sich Beweismaterial finden lassen. Die Behörden gehen weiter davon aus, dass es einen sechsten Täter gibt, derzeit werde noch ermittelt.