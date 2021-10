In der Nacht vom Freitag, 22. Oktober , auf Samstag, 23. Oktober, wurden in der Königkreuzstraße in Göllheim sieben parkende Autos beschädigt. Nach Polizeiangaben ist der Gesamtschaden sehr hoch. Die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden bittet bei der Suche nach den Verantwortlichen um Zeugenhinweise unter Telefon 06352 9110.