Zwei oder drei junge Männer zwischen 25 und 30 Jahren sollen sich am Maifeiertag im Zweibrücker Ortsteil Mittelbach zwischen 14.30 und 15.30 Uhr mutmaßlich als Einbrecher und Vandalen betätigt haben. Das hat die Polizei am Samstag mitgeteilt. Zunächst war die Gruppe in ein Einfamilienhaus eingebrochen und hatte in Abwesenheit der Hauseigentümer sämtliche Räume durchsucht. Diebesgut wurde nicht entwendet, allerdings gab es Sachschaden von etwa 500 Euro. Auf ihrem weiteren Weg durch den Ort hat die Gruppe vermutlich zwei Autos beschädigt, eine Haustüre eingetreten und erfolglos versucht, einen Motorroller zu stehlen, so die Polizei. Durch Zeugen verdichteten sich Hinweise auf zwei bis drei junge Männer, die einen Bollerwagen mitführten und alle mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet waren. Den Bollerwagen – mit diversen Alkoholika befüllt – konnte die Polizei sicherstellen, von den Tätern fehlt jede Spur. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.