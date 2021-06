Eine Spur der Verwüstung zogen Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag im Stadtgebiet. Laut Polizei gab es an mindestens vier Stellen Sachbeschädigungen in Höhe von insgesamt rund 4000 Euro. Zeugen hätten unabhängig voneinander von einer Gruppe von fünf Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren berichtet, die im besagten Zeitraum an zumindest zwei der Örtlichkeiten angetroffen worden seien, heißt es in einem Bericht. Die Jugendlichen hätten Motorroller dabeigehabt.

Auf dem Gelände des Vereins Tiergehege Frankenthal im Naherholungsgebiet „Im kleinen Wald“ wurden laut Polizei am Freitag gegen 23 Uhr mehrere Schilder, ein Zaun sowie zwei Futterspender beschädigt. Mit einem langen Ast sei in der Nacht am Hauptbahnhof die Heckscheibe eines geparkten Peugeots eingeschlagen worden. Auf dem Spielplatz am Konrad-Adenauer-Platz sei eine Rutsche derart beschädigt worden, dass sie nicht mehr benutzbar ist. Laut Zeugenaussagen soll die Tatzeit hier zwischen Mitternacht und 0.30 Uhr liegen. In der an den Konrad-Adenauer-Platz angrenzenden Philipp-Rauch-Straße wurden außerdem an mindestens fünf Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt.

Für ihre laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.