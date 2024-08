Die Kerwe am Wochenende in Lachen-Speyerdorf hat eine Gruppe Jugendlicher auf dumme Gedanken gebracht. Wie Ortsvorsteherin Fabienne Gerau-Frisch auf Anfrage bestätigt, hat eine Gruppe unter 14-Jähriger – also noch nicht Strafmündiger – Gläser und Glasflaschen auf dem Spielplatz in der Schliedererstraße zertrümmert und die Glasscherben liegengelassen. Der Platz musste deshalb am Montag gesperrt werden. Zudem sei das Laubnetz einer Dachrinne heruntergerissen worden. Ein Anwohner berichtet darüber hinaus von Glasscherben in Privathöfen und Erschreck-Aktionen der Heranwachsenden. „Das ist nicht nur ärgerlich, das gehört sich einfach nicht“, sagt Gerau-Frisch, die sich nach einem Tipp aus dem Dorf mit den mutmaßlichen Tätern in Verbindung gesetzt hat. „Die Jugendlichen waren einsichtig“, so die Ortsvorsteherin. Damit die Teenager etwas aus ihrem Verhalten lernen, hat die Ortschefin sie am Montagnachmittag zum Aufräumen verdonnert. „Ich bin sicher, dieser Denkzettel wird nachhaltig wirken.“ Im Anschluss wurde der Spielplatz wieder freigegeben.