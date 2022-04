Der Fall hört sich ähnlich unsinnig an, wie der Vandalismus mit einem gestohlenen Bagger an der Kapelle auf der Kleinen Kalmit bei Ilbesheim. Doch der Einbruch in eine Landauer Lackiererei könnte mehr gewesen sein als ein aus dem Ruder gelaufener Dumme-Jungen-Streich. Der Niederlassungsleiter vermutet, dass es sich um einen gezielten Versuch gehandelt habe, dem Betrieb zu schaden.

Mehr zum Thema lesen Sie hier