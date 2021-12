Nach dem Rücktritt von Markus Merk am Dienstag aus dem Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern e. V. und aus dem Beirat der für den Profifußball zuständigen FCK Management GmbH hat der Aufsichtsrat beschlossen, sein Mitglied, den Unternehmer und Geschäftsführer in der Projektentwicklerbranche (Medizintechnik) Valentin Helou (44), in den Beirat der Management GmbH zu entsenden. Helou lebt in Kleinmachnow vor den Toren Berlins und hat kürzlich eine lebenslange FCK-Mitgliedschaft erworben.

Johannes Ben Remy für Helou in KGaA-Aufsichtsrat

Um mögliche Interessenskonflikte zu vermeiden, hat Valentin Helou angeregt, sein Mandat im Aufsichtsrat der Kapitalgesellschaft 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA aufzugeben. Das hat der Aufsichtsrat des Vereins so beschlossen und anstelle Helous nun das Aufsichtsratsmitglied Johannes Ben Remy in den Aufsichtsrat der FCK GmbH & Co. KGaA entsandt.

Der Aufsichtsrat des e. V. bleibt nach dem Verzicht des letzten gewählten Nachrückers Carsten Krick vier- statt fünfköpfig.