Für Stürmerlegende Rudi Völler war der Klassenverbleib mit Bayer Leverkusen 1996 – auf Kosten des 1. FC Kaiserslautern – ein emotionaler Moment. Warum der 66-Jährige deshalb sein eigenes Stadionticket einem Ex-Mitspieler geben würde.

Völler würde für seinen ehemaligen Teamkollegen Markus Münch auf seine eigene Karte für ein Fußballspiel verzichten. „Wenn Markus Münch mich anruft und sagt, er braucht eine Karte – für Leverkusen, ein Länderspiel oder egal wofür – und es gibt keine mehr, dann kriegt er meine“, sagte Völler bei der Aufzeichnung des Legenden-Podcasts „Wie war das damals?“ im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Völlers Trost für Brehme

Auslöser für diese besondere Verbundenheit ist ein prägendes Erlebnis: Münch hatte Bayer Leverkusen im Mai 1996, dem letzten Spiel Völlers in der Bundesliga, mit seinem Tor zum 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern vor dem Abstieg in die Zweite Liga bewahrt. Ein Moment, der Völler auch lange nach dem Ende seiner Karriere in besonderer Erinnerung geblieben ist und geprägt hat. Ebenso wie die legendäre Szene, als er seinen gerade mit dem FCK abgestiegenen und deshalb weinenden Freund Andreas Brehme tröstet.

„Ich bin zwar nie deutscher Meister geworden, aber ich glaube, es gab für mich und meine Mitspieler damals in Leverkusen keinen größeren Moment als den, als Markus Münch kurz vor Schluss das Tor zum 1:1 gegen die Lauterer gemacht hat und wir in der Liga geblieben sind“, berichtete Völler. „Obwohl wir da keine Schale oder keinen Pokal in der Hand hatten, aber die Freude kann bei einer deutschen Meisterschaft nicht größer gewesen sein“, sagte er.