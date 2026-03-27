Personalwechsel am Frönerhof: Wie der 1. FC Kaiserslautern am Freitag mitteilt, übernimmt Niklas Martin, bislang Co-Trainer der Profimannschaft, die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums. Der 38-Jährige folgt am NLZ auf Uwe Scherr, der seit 2020 dort Sportlicher Leiter war. Scherr gewann als Spieler 1990 den DFB-Pokal mit dem FCK, 1991 die deutsche Meisterschaft.

Laut FCK läuft der Vertrag des bisherigen NLZ-Chefs zum Saisonende aus. Doch nach RHEINPFALZ-Informationen ist das nicht ganz eindeutig. Demnach gebe es auch die Auffassung, wonach Scherr einen unbefristeten Vertrag mit dem FCK hat. Informationen unserer Zeitung zufolge ist Scherr ab sofort freigestellt bis zum 30. Juni 2026. Zu diesem Zeitpunkt endet nach FCK-Ansicht der Vertrag mit Scherr.

Man wolle die Verzahnung von Profi- und Nachwuchsbereich weiter vorantreiben, begründet der FCK den überraschenden Personalwechsel. Martin war von 2016 bis 2019 als Trainer am NLZ und später bei den FCK-Profis Videoanalyst, dann Co-Trainer und seit dieser Saison verantwortlich für die Standards.