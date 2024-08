Uwe Rapolder (66) soll Oberligist TuS Mechtersheim interimsmäßig als Trainer übernehmen. Der erfahrene Proficoach springt kurzfristig auf Vermittlung von Mechtersheims Berater Orhan Lokurlu nach der Entlassung von Marco Göbel (30) zuvor ein. Rapolder leitet die Einheit am Donnerstagabend und sitzt am Samstag (15) im Heimspiel gegen SC Idar-Oberstein auf der Bank.

Rapolder führte den SV Waldhof in die 2. Bundesliga. Profistationen bei LR Ahlen, Arminia Bielefeld, 1. FC Köln, TuS Koblenz, Karlsruher SC schlossen sich an. Zuletzt betreute er vor zehn Jahren SG Sonnenhof Großaspach. In der vergangenen Saison fungierte der 66-Jährige als Berater von Verbandsligist VfR Heilbronn.