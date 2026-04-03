Uwe Gensheimer ist nicht mehr Sportchef der Rhein-Neckar Löwen. Das teilte der Handball-Bundesligist am Karfreitag mit. Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft kümmert sich bei der Neuaufstellung künftig um den Aufbau eines Scouting-Netzwerks sowie die Internationalisierung des Klubs. Die Kaderplanung übernimmt Trainer Maik Machulla mit seinem Trainerteam kommissarisch. In den vergangenen Wochen wurden Spannungen zwischen Machulla und dem 39-Jährigen publik, obgeich Machulla beteuerte, „ein gutes Verhältnis“ zu der Vereinslegende zu haben. Gensheimer äußerte sich nun zum ersten Mal. „Die vergangenen Wochen waren nicht einfach. Ich bin aber froh, dass wir offen miteinander geredet haben und zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es für mich in einer anderen Funktion bei den Löwen weitergeht. Die Löwen sind ein Teil von mir. Das stand nie in Frage. Jetzt freue ich mich nach vorne zu blicken und die Löwen auch auf diese Weise nach vorne bringen zu können.“ Geschäftsführer Holger Bachert kommentierte die Entwicklung so: „Nicht jede Konstellation funktioniert so, wie man es sich vorstellt – das ist auch nichts Ungewöhnliches. Was zählt, ist, wie man damit umgeht. Wir haben das gemeinsam besprochen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns neu aufstellen wollen.“