Bei seinem Besuch in Kiew hat US-Außenminister Antony Blinken Zusagen im Gepäck, die Hilfe der USA für die Ukraine nochmals aufzustocken. Ein hochrangiger US-Beamter bestätigte, es handle sich um eine weitere Unterstützung „im Bereich der defensiven Sicherheit“, und zwar im Wert von 200 Millionen Dollar (rund 176 Millionen Euro). Vor den jüngsten russischen Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze hatte die US-Regierung bereits Militärhilfen in Höhe von 450 Millionen Dollar (rund 396 Millionen Euro) für das osteuropäische Land zugesagt.

Blinken war am Mittwochmorgen in der ukrainischen Hauptstadt gelandet. Er trifft dort den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und wird auch ein Gespräch mit dem Außenminister des Landes, Dmytro Kuleba, führen. Von Kiew aus wird Blinken am Donnerstag nach Berlin weiterreisen und dort Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sowie die Außenminister Frankreichs und Großbritanniens treffen. Am Freitag will er in Genf mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow sprechen.

Blinken appellierte in Kiew an den Kreml, einen „friedlichen Weg“ zu gehen. Er warnte, dass weitere Aufstockungen russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine sehr gefährlich wären.