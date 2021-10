Die US-Regierung plant den Bau von sieben neuen Offshore-Windparks vor den Küsten des Landes. Die zuständige Innenministerin Deb Haaland sagte am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Windkraft-Konferenz in Boston, die entsprechenden Lizenzen sollten bis 2025 verkauft werden. Entstehen sollen die Windparks an der Atlantikküste, der Pazifikküste und im Golf von Mexiko.

US-Präsident Joe Biden hat das Ziel ausgerufen, bis 2030 Offshore-Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 30 Gigawatt zu errichten. Diese sollen Strom für mehr als zehn Millionen Haushalte liefern und die CO 2 -Emissionen des Landes um 78 Millionen Tonnen verringern. Die Biden-Regierung erhofft sich auch zehntausende neue Arbeitsplätze.

Notwendig wären aber nach Angaben des Weißen Hauses Investitionen von mehr als umgerechnet knapp zehn Milliarden Euro pro Jahr. Derzeit ist in den Vereinigten Staaten nur ein Windpark voll einsatzfähig: der Windpark Block Island, der Ende 2016 vor dem Bundesstaat Rhode Island an der US-Ostküste fertiggestellt wurde und 30 Megawatt Strom produzieren kann.