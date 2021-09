„Tüchter’s 51 States“, der USA-Newsletter der RHEINPFALZ, erscheint an diesem Mittwoch zum 20. Mal. Im Januar gestartet, erreicht die alle 14 Tage verschickte E-Mail mittlerweile Abonnenten in allen 16 Bundesländern und zahlreichen US-Bundesstaaten – an beiden Küsten und auch im Mittleren Westen der USA. Auch in anderen europäischen Staaten wie Großbritannien und Frankreich wird das digitale RHEINPFALZ-Angebot genutzt – und neuerdings sogar in China. Das zeigen Lesermarktanalysen.

Warum der Name „Tüchter’s 51 States“? Der Autor des Newsletters ist RHEINPFALZ-Redakteur Ilja Tüchter. Der 50-jährige Journalist, der seit mehr als zwei Jahrzehnten über Amerika-Themen berichtet, schreibt über die fünfzig Bundesstaaten der USA sowie über Amerikas Rolle in Rheinland-Pfalz. Dort leben mehr als 50.000 Amerikaner – die deutsche Region mit US-Militärstützpunkten wie der Air Base Ramstein ist also so etwas wie ein 51. Staat der USA.

Der Newsletter orientiert sich an aktuellen Ereignissen, hat aber stets die langen Linien einer Geschichte im Blick. Wie entwickelt sich die US-Truppenpräsenz in Europa? Warum sprechen Millionen US-Schüler täglich einen Flaggeneid und was können Deutsche davon lernen? In der 20. Ausgabe geht es noch mal um den Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 sowie um die innenpolitische Agenda der Biden-Regierung. Jetzt anmelden und alle 14 Tage mittwochs am späten Nachmittag „Tüchter’s 51 States“ lesen.

Der Newsletter wird übrigens sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch verschickt. Gehören auch Sie zur Amerika-Community der RHEINPFALZ! Der Empfang des Newsletters ist kostenlos, Sie benötigen kein Abonnement der RHEINPFALZ, um ihn zu lesen.