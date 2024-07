Im Rennen um das Weiße Haus sieht Arthur Landwehr, langjähriger ARD-Korrespondent in Washington, derzeit Donald Trump klar im Vorteil. Der RHEINPFALZ am SONNTAG sagte Landwehr: „Vier Monate sind im US-Wahlkampf eine Ewigkeit. Zwei Wochen sogar können alles verändern. Aber wenn ich mir die Umfragezahlen von heute ansehe, dann hat Donald Trump echt gute Chancen , und das war auch schon vor der für Joe Biden so verheerenden Debatte deutlich.“ Trump führe in fünf der sieben Swing States, also jenen wenigen Staaten, in denen das Rennen offen ist. Zudem habe sich der Anteil der Afroamerikaner, die Trump wählen wollen, mehr als verdoppelt. Von sechs auf 20 Prozent, so Landwehr.

