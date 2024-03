Wisconsin, Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, North Carolina: In allen sechs US-Bundesstaaten, die als enge Rennen prognostiziert werden, führt Präsidentschaftsbewerber Donald Trump die Umfragen an. Das zeigt die aktuelle Zusammenfassung der jüngsten Umfragen auf der US-Website „realclearpolitics.com“. Besonders eng ist es demnach in Pennsylvania, wo der Abstand zwischen dem Republikaner Trump und Amtsinhaber Joe Biden von den Demokraten weniger als einen Prozentpunkt beträgt.

2020 hatte Biden Trump in Staaten wie Georgia oder Arizona knapp geschlagen. Insgesamt ging es um nur wenige zehntausend Stimmen. USA-Experte Frank Herrmann hat daher mehrere der sogenannten „Battleground States“ im Mittleren Westen für die RHEINPFALZ am SONNTAG bereist. Menschen, die Trump wählen wollen, kommen dabei ausführlich zu Wort.

Die Reportage „In Trump-Land“ der RHEINPFALZ am SONNTAG lesen Sie hier