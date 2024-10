Nach der kurzfristigen Absage des Deutschland-Besuchs von US-Präsident Joe Biden steht nun der Nachholtermin: Biden wird am Freitag in Deutschland erwartet, wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Berliner Regierungskreisen erfuhr. Der Besuch ist demnach nur auf einen Tag angesetzt.

Wie der „Spiegel“ berichtet, soll Biden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) treffen. Das ursprünglich für den Deutschland-Besuch vorgesehene Programm werde für die Nachhol-Visite stark komprimiert. Laut „Bild“-Zeitung soll auch das ursprünglich angedachte Treffen westlicher Staats- und Regierungschefs zur Unterstützung der Ukraine im pfälzischen Ramstein nicht nachgeholt werden.

Biden hatte eigentlich am 10. Oktober nach Deutschland kommen und mehrere Tage bleiben wollen. Kurz vorher sagte das Weiße Haus die Reise jedoch ab. Grund dafür war der Hurrikan „Milton“, der sich zu diesem Zeitpunkt auf den US-Bundesstaat Florida zu bewegte. Da erhebliche Zerstörungen befürchtet wurden, blieb Biden im Land.