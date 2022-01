Noch ein Tier im Weißen Haus: US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill haben eine neue Katze. Jill Biden veröffentlichte am Freitag auf Twitter Fotos der neuen Mitbewohnerin namens Willow, mit grauem Fell und grünen Augen. Willow sei zwei Jahre alt und komme von einem Bauernhof im Bundesstaat Pennsylvania, teilte das Büro der First Lady mit. Sie sei nach Jill Bidens Heimatstadt Willow Grove in Pennsylvania benannt.

Willow habe 2020 bei einer Begegnung mit Jill Biden bleibenden Eindruck hinterlassen, sagte ein Sprecher der First Lady. Die Katze sei damals während eines Wahlkampfauftritts auf die Bühne gesprungen und habe ihre Rede unterbrochen. Als der Besitzer des Bauernhofes die Verbindung zwischen den beiden gesehen habe, sei ihm klar gewesen, dass die Katze zu Jill Biden gehöre. Willow lebe sich nun im Weißen Haus ein, „mit ihrem Lieblingsspielzeug, Leckerlis und viel Platz zum Rumschnuppern und Entdecken“.

Schäferhund Champ gestorben

Die Bidens hatten nach dem Amtsantritt des Präsidenten ihre zwei Deutschen Schäferhunde Major und Champ mit ins Weiße Haus gebracht. Champ starb im vergangenen Sommer. Major machte Schlagzeilen, weil es zu Zwischenfällen mit Mitarbeitern des Weißen Hauses kam – unter anderem soll er ein Mitglied aus Bidens Sicherheitsteam gebissen haben. Der Hund lebt nun hauptsächlich im Haus der Familie in Wilmington. Im Dezember hatten die Bidens dann einen neuen Hund bei sich aufgenommen: den Welpen „Commander“, ebenfalls ein Schäferhund.

Haustiere haben in der US-Regierungszentrale lange Tradition, vor allem Hunde. Eine Ausnahme war die – tierlose – Amtszeit des früheren Präsidenten Donald Trump.