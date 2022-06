Washington (dpa) - Im Kampf gegen die hohe Inflation hebt die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte an und damit so stark wie seit knapp drei Jahrzehnten nicht mehr. Die Fed gab die dritte Leitzinserhöhung in diesem Jahr am Mittwoch bekannt. In den USA war die Inflation zuletzt auf 8,6 Prozent angestiegen, was die Notenbank unter massiven Druck gebracht hat.