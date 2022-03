Derzeit läuft am Regional Medical Center Landstuhl (RMCL) eine multinationale medizinische Übung: Die Amerikaner trainieren mit lokalen Partnern die Abläufe bei der gemeinsamen Versorgung von Verletzten. Die Zusammenarbeit bei größeren Einsätzen soll so verbessert werden. Mit dabei sind neben der Air Base Ramstein auch Vertreter der Bundeswehr sowie medizinisches Personal des Westpfalz-Klinikums und die Universitätsklinik in Homburg.