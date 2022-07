Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer aus Frankenthal hatte am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr Glück im Unglück, als sein Motorrad auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer anfing zu brennen. Als plötzlich Flammen aus dem Motorbereich schlugen, konnte der 29-Jährige sein Motorrad noch gefahrlos in der Ausfahrt Otterstadt/Rinkenbergerhof abstellen und sich unverletzt in Sicherheit bringen. Wenige Augenblicke später brannte das Fahrzeug lichterloh. Der Fahrer eines zufällig vorbeifahrenden Feuerwehrautos der US-Streitkräfte bemerkte den Brand und löschte diesen kurzerhand. Als die örtlichen Feuerwehreinheiten aus Otterstadt und Waldsee an der Unfallstelle eintrafen, war das Feuer bereits aus. Das Motorrad wurde vollständig zerstört. Als Brandursache gibt die Polizei einen technischen Defekt an. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf rund 5000 Euro. Die Ausfahrt musste aufgrund der Reinigungsarbeiten bis etwa 12.30 Uhr gesperrt werden.