Eine Verfassungsbeschwerde eines langjährigen Parteimitglieds nahm die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts am Dienstag nicht zur Entscheidung an. Auch alle Vorinstanzen hatten dem Verein recht gegeben. Der hatte die Satzung so geändert, dass Grundlage der Vereinsarbeit das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung sein müsse.Karlsruhe entschied, das in der Verfassung verankerte Grundrecht der Vereinigungsfreiheit gebe Vereinen das Recht, über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern zu bestimmen. Wenn sich ein Verein am Grundgesetz orientiere und extremistischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Bestrebungen entgegentrete, sei das „nicht zu beanstanden“.