Aufatmen bei den Rhein-Neckar Löwen: Der Bundesliga-Klub behält die zwei Punkte nach dem 32:30-Sieg gegen den TBV Lemgo Lippe von Ende Februar. Die 2. Kammer des Bundessportgerichts hat am Donnerstag den Bescheid der Handball-Bundesliga zur Spielwertung der Partie aufgehoben. Grund für den Aufreger: Im Kader der Löwen stand ein Spieler, für den vor dem Spiel keine unterschriebene Anti-Doping-Schiedsvereinbarung bei der HBL vorgelegen haben soll. Seit dem 1. Januar 2026 gilt eine solche Vereinbarung als Voraussetzung für die Teilnahmeberechtigung. Der Spieler wurde nicht eingesetzt. Die Liga wertete die Partie im Nachgang mit 0:2 Punkten gegen die Löwen. Dagegen legten sie Einspruch ein. Zur Begründung führt die Kammer nun aus, dass die Spielverlustwertung keine ausreichende Grundlage im Regelwerk hatte. Sanktionen müssten so geregelt sein, dass klar erkennbar ist, welches Verhalten gefordert wird. Genau das sei hier nicht der Fall. Insbesondere sei nicht eindeutig geregelt, zu welchem Zeitpunkt die Anti-Doping-Schiedsvereinbarung vorliegen muss. Zudem sei entscheidend, dass der betroffene Spieler zwar im Kader stand, aber nicht eingesetzt wurde. Eine unterschriebene Vereinbarung sei in diesem Fall erst vor einem tatsächlichen Einsatz erforderlich gewesen. „Für uns war entscheidend, dass die rechtliche Grundlage sauber geprüft wird. Gleichzeitig geht es uns um Klarheit und eine Weiterentwicklung des Regelwerks, sodass solche Fälle in Zukunft hoffentlich nicht mehr eintreten“, sagte Geschäftsführer Holger Bachert.