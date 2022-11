Ware Kind: Wie die Darknet-Plattform „Boystown“ operierte

Deutsche Strafverfolger haben 2021 doppelt so viele Fälle von Kinderpornografie aufgedeckt wie im Vorjahr. Der Frankfurter Prozess um die Darknet-Plattform „Boystown“ wirft ein Schlaglicht auf grausame Machenschaften. Zum Artikel

Wichtel als Weihnachtstrend: Zimmer frei?

Immer mehr Familien ersetzen heute den Adventskalender durch Wichtel. Die Fabelwesen schreiben nicht nur Briefe, sondern sorgen auch für mehr Weihnachtsschwung. Zum Artikel

Forsthaus Heldenstein: Besitzer sucht Pächter

Das im Edenkobener Stadtwald gelegene Forsthaus Heldenstein gehört schon seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Ausflugszielen im Pfälzerwald. Doch wer das wunderschöne zweigeschossige Sandsteinhaus derzeit ansteuert, steht vor verschlossenen Türen. Zum Artikel

Kurse zum Grillen und Fisch sind am beliebtesten: 20 Jahre 1. Mannheimer Kochschule

20 Jahre Genuss rund um Wein und Kulinarik: Die 1. Mannheimer Kochschule arbeitet mit hochkarätigen Partnern zusammen und bietet neben Kursen zu Themen nah am Zeitgeist allerhand mehr. Ein Gespräch mit dem Gründer Werner Häckel. Zum Artikel

Urteil nach brutalem Verbrechen: Die große Andreas-S.-Show ist vorbei

Er machte den Gerichtssaal zur Bühne und sich zum Hauptdarsteller einer bizarr-monströsen Aufführung. Dabei ging es um eines der brutalsten Verbrechen an Polizisten, das je in Deutschland begangen wurde. Am Mittwoch fällt das Urteil im Prozess um die Morde von Kusel. Zum Artikel

Frau im Auto wird mit Ei beworfen

Ein kurioser Fall hat die Ludwigshafener Polizei beschäftigt. Das Auto einer 72-Jährigen ist am Donnerstag mit einem Ei beworfen worden. Zum Artikel

Über alle Schranken: Wie Pfälzer ein Brunnenbohrgerät in den Kongo bringen

Alle Hebel setzt der Verein „Keep Smiling“ aus der Südpfalz in Bewegung, um eine Ausrüstung für Brunnenbohrungen in die Demokratische Republik Kongo zu bringen. Noch in diesem Jahr soll Trinkwasser sprudeln. Chronik eines Mammutprojekts. Zum Artikel

Energiekrise: „Es geht nicht nur um die Kälte beim Gottesdienst“

Die Folgen der Energiekrise bekommen auch die Kirchen zu spüren. Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst spricht über wirkliche Not, warme Kirchenräume und die Notwendigkeit, sich von kirchlichen Gebäuden zu trennen. Zum Artikel