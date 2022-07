Urteil nach Raserunfall mit drei Toten: So lange muss der Jaguar-Fahrer in Haft

Im Prozess um den Raserunfall mit drei Toten ist am Freitag vor dem Landgericht Frankenthal das Urteil gefallen. Der Angeklagte, der im Herbst 2020 mit seinem Jaguar frontal mit einem Auto im Kreis Bad Dürkheim kollidiert war, wurde wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen verurteilt. Zum Artikel

Pföhlers Vertraute sagt nicht vor dem U-Ausschuss aus

Der Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ des rheinland-pfälzischen Landtags will am Freitag klären, wo der damalige Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, während der Flutnacht war. Eine wichtige Zeugin wird krankheitsbedingt aber nicht aussagen. Zum Artikel

Neues Bezahlsystem auf dem „Betze“

Erleichterung beim Essens- und Getränkekauf im Fritz-Walter-Stadion bei Heimspielen des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in Sicht: Ab der Auftaktpartie der Lauterer am Freitag, 15. Juli gegen Hannover 96 können Fans an den Kiosken in der WM-Arena mit allen gängigen bargeldlosen Zahlungsmitteln bezahlen. Zum Artikel

Nach der Bergrettung der Pfälzer Schüler: Weiterhin offene Fragen

Alle gerettet. Alles gut? Der Fall der Maxdorfer Schüler und ihrer Lehrer, die in Bergnot geraten sind, ist nicht abgeschlossen. Aber Antworten auf Fragen gibt es kaum. Zum Artikel

Hirsch schließt La-Ola-Schließung nicht aus

Oberbürgermeister Thomas Hirsch rechnet damit, dass das Freizeitbad La Ola in Landau im Herbst und Winter nicht öffnen kann. Zum Artikel

Gelber Sack: Bald nur noch eine Rolle pro Haushalt

In Neustadt gibt es zwar noch keinen Engpass bei der Versorgung mit gelben Wertstoffsäcken für Plastikabfälle, dennoch soll bald die Ausgabe auf eine Rolle pro Haushalt beschränkt werden. Zum Artikel

Castrol will Schmierstoffwerk schließen

In Landau stehen bis zu 40 Arbeitsplätze bei einem Industrieunternehmen auf dem Spiel, wo jetzt noch die grün-weiß-rote Fahne des Ölherstellers Castrol weht. Der will den Standort Landau schließen – obwohl das Werk profitabel arbeitet, wie der Gesamtbetriebsrat betont. Zum Artikel

Echtzeit-Übersicht soll für flüssigeren Verkehrsfluss in der Stadt sorgen

Trotz aller Bemühungen, das Fahrradfahren in Kaiserslautern schmackhafter zu machen, schieben sich immer mehr Autos durch die Stadt. Da die Straßen nicht mal eben verbreitert werden können, soll moderne Technik helfen – und zusätzlich noch für bessere Luft sorgen. Zum Artikel