Die hohen Steuerzinsen von sechs Prozent im Jahr sind angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase seit 2014 verfassungswidrig. Das gelte für Zinsen auf Steuernachzahlungen und auf -erstattungen, teilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Mittwoch mit. Es ordnete eine rückwirkende Korrektur ab 2019 an.

Der Gesetzgeber müsse bis Ende Juli 2022 eine Neuregelung finden, teilte das Bundesverfassungsgericht mit. Der Zinssatz sei nicht mehr zu rechtfertigen, wenn er sich unter veränderten Bedingungen als „evident realitätsfern“ erweise – was wegen des aktuell bestehenden „strukturellen Niedrigzinsniveaus“ der Fall sei.