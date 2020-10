Der Brand eines Wohncontainers für Obdachlose in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis), bei dem am frühen Morgen des 21. Augusts 2020 zwei Menschen den Tod fanden, ist geklärt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war offenbar ein technischer Defekt an einem Fernsehgerät die Ursache für das Feuer. Das haben demnach Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg herausgefunden.