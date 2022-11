Ein Stromausfall in der Nacht von Montag auf Dienstag hat in vielen Haushalten in und rund um Grünstadt für Verwunderung gesorgt. Wie Sven Claus, Pressesprecher der Pfalzwerke, am Mittwoch mitteilt, wurde gegen 3.30 Uhr die Versorgung durch einen Marder unterbrochen. Das Tier hatte an einem Stromkasten einen Kurzschluss verursacht. „Betroffen waren ein Umspannpunkt in Grünstadt und zwei weitere in Obrigheim“, berichtet Claus. Weil es zu keinen Schäden gekommen sei, habe die Störzeit nur etwa drei Minuten betragen. Eine Umschaltung, bei der andere Leitungen die Stromversorgung übernehmen, sei nicht notwendig gewesen. Bei den Stadtwerken in Grünstadt war der Stromausfall ebenfalls nicht unbemerkt geblieben, wie der technische Leiter Steffen Albert berichtet. Zwar habe es sich um keinen Totalausfall gehandelt, die Störungsbereitschaft habe aber die Stromversorgung des Wasserwerks manuell hochfahren müssen. Dass elektronische Geräte häufig mit Störungen auf geänderte Frequenzen reagierten, sei nicht außergewöhnlich. In den sozialen Netzwerken waren Desinformationen zum Stromausfall gestreut worden.