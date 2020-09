Das verheerende Feuer, das vor fast einem halben Jahr beim Otterberger Automobilzulieferer Ideal Automotive wütete, ist in einer Textilmühle ausgebrochen. Zu diesem Schluss kommt der Brandsachverständige, wie die Kaiserslauterer Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte: Durch die Arbeitswärme hätten sich in der Maschine befindliche Materialreste entzündet. Dadurch entwickelte sich allmählich der Großbrand, der die Feuerwehr tagelang in Atem hielt und einen Schaden von über 30 Millionen Euro angerichtet haben soll.